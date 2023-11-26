До уваги водіїв! Рух трасою сполученням Київ–Одеса обмежено, а трасою Одеса–Рені перекрито повністю! (фото, відео)

У зв’язку із погіршенням погодних умов Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила про заборону руху на автомобільному шляху міжнародного значення М-15 для вантажних і легкових автомобілів, а також обмеження руху великовагових транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення М-05. Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Зауважуємо, погодні умови на Одещині погіршуються. У зв’язку зі снігом, налипанням мокрого снігу, ожеледицею, недостатньою видимістю, сильними поривами вітру рух на автошляхах ускладнений. На всіх складних ділянках працюють правоохоронці і надають допомогу водіям та пасажирам, яких негода застала в дорозі.

Станом на 11 годину до поліції надійшло 48 повідомлень про ДТП, загиблих та госпіталізованих немає. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з’їхав у кювет. Дев’ятнадцятеро пасажирів і два водія не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті в одну із місцевих шкіл, де їм надається прихисток та допомога.

Застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське й автобус сполученням Бухарест – Одеса з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей, та двома водіями. Співробітники поліції та ДСНС також евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

ГУ Національної поліції в Одеській області