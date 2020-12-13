ДТП на Хмельниччині: один водій загинув, іншого затримано

На Хмельниччині затримали 54-річного водія, якого підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Про це йдеться на сайті Нацполіції області.

Аварія сталась 12 грудня на автодорозі «Стрий — Кіровоград — Знам’янка», поблизу села Подільське Летичівського району.

«54-річний водій автомобіля «Вольво», житель Хмельницького, допустив зіткнення із автомобілем «ВАЗ-21099» під керуванням мешканця Вінницької області, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті ДТП 45-річний водій «ВАЗу» загинув на місці події. Водій та пасажир автомобіля «Вольво» від госпіталізації відмовились», — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Під час перевірки водія «Вольво» на стан алкогольного сп’яніння Драгер показав наявність алкоголю у його крові.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. // Суспільне