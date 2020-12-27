Футболіста клубу «Металіст-1925» оштрафували за п’яне ДТП в Харкові

Півзахисник «Металіста-1925» Дмитро Кравченко оштрафований на 340 гривень за участь в ДТП, повідомляє телеграм-канал «ТРУХА Харків».

Фрунзенський районний суд Харкова визнав його винним в адміністративному правопорушенні за 124-ю статтею КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів і т.д.), але звільнив від відповідальності за ч.1 ст.130-ї (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння).

Нагадаємо, 28 жовтня Кравченко за кермом свого автомобіля влаштував ДТП, пошкодивши три машини. Поліція перевірила винуватця аварії, визначивши, що норма алкоголю в крові Кравченка перевищена в дев’ять разів (1,85 проміле).