Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву

Нечесні виробники озброєння розгорнули дискредитаційну кампанію проти держаудиторів – заява

Державна аудиторська служба України спростувала інформацію, поширену в деяких медіа, нібито про можливе розголошення Держаудитслужбою даних військово-оборонного сектору. Про це йдеться в заяві у телеграмканалі Держаудитслужби.

«Наголошуємо, що ці заяви є маніпулятивними, не відповідають дійсності та наносять репутаційної шкоди колективу державних аудиторів, які у своїй роботі керуються виключно нормативно-правовою базою та контролюють, у першу чергу, ефективність використання коштів платників податків, зокрема і в оборонній сфері», – йдеться у повідомленні.

По-перше, як йдеться у повідомленні, Держаудитслужба не вимагає від виробників ВПК документи про реальне розташування складів і виробничих потужностей та від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії.

По-друге, Держаудитслужба не вимагає від оборонних підприємств надати секретні креслення та технічну документацію щодо виробів оборонного призначення. Наголошується, що державні аудитори під час проведення контрольних заходів перевіряють виключно первинну (фінансову) документацію.

По-третє, не відповідають дійсності чутки щодо причетності Держаудитслужби до оприлюднення відкритих даних закупівель для оборонної сфери.

«Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства», – йдеться у повідомленні.

Державна аудиторська служба України закликала медіа ретельно проводити перевірку даних та не поширювати сумнівних заяв.

Нагадаємо, нова керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв’ю « Главкому » вперше пролила світло на масштаби зловживань у секторі держзакупок під час війни. Головний ревізор країни розкрила типові схеми і пояснила, як їх зруйнувати. Та, зі слів Басалаєвої, закупівлі в армії точно не можуть претендувати на статус найкорумпованіших. «Мільярди летять у прірву» і в інших секторах.

Раніше Басаєва повідомила, що протягом 2023 року державні аудитори по всій країні провели 9 тис. моніторингів щодо ефективності використання бюджетних коштів і лише невеликий відсоток об’єктів перевірок не погоджується з висновками Держаудитслужби та оскаржує висновки аудиторів у судах. // Главком