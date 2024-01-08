Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
Нечесні виробники озброєння розгорнули дискредитаційну кампанію проти держаудиторів – заява
Державна аудиторська служба України спростувала інформацію, поширену в деяких медіа, нібито про можливе розголошення Держаудитслужбою даних військово-оборонного сектору. Про це йдеться в заяві у телеграмканалі Держаудитслужби.
По-перше, як йдеться у повідомленні, Держаудитслужба не вимагає від виробників ВПК документи про реальне розташування складів і виробничих потужностей та від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких проходять перевірки та ревізії.
По-третє, не відповідають дійсності чутки щодо причетності Держаудитслужби до оприлюднення відкритих даних закупівель для оборонної сфери.
«Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства», – йдеться у повідомленні.
Державна аудиторська служба України закликала медіа ретельно проводити перевірку даних та не поширювати сумнівних заяв.
Раніше Басаєва повідомила, що протягом 2023 року державні аудитори по всій країні провели 9 тис. моніторингів щодо ефективності використання бюджетних коштів і лише невеликий відсоток об’єктів перевірок не погоджується з висновками Держаудитслужби та оскаржує висновки аудиторів у судах. // ГлавкомTweet