Івано-Франківські поліцейські встановлюють місцеперебування матері з сином (фото)

Співробітники поліції Івано-Франківська звертаються до небайдужих громадян та представників засобів масової інформації і просять допомогти у пошуках Жовтняк Карини Олександрівни, 1995 р.н. та Мандриченка Германа Сергійовича, 2015 р.н., уродженці Донецька. Розшукувані зареєстровані на Прикарпатті, як внутрішньо переселені особи.

22 липня розшукувані перебували в селі Драгомирчани, після залишили оселю та по даний час їхнє місцеперебування невідоме. Про зникнення дружини та дитини до поліції звернувся чоловік.

Прикмети розшукуваної: зріст 170 см., спортивної тілобудови, волосся довге, русяве. На шиї наявне татуювання у вигляді корони та алмазу, на животі у вигляді пера. Була одягнута в джинсові шорти, чорну футболку та білі кросівки. При собі мала рюкзак чорного кольору та документи.

Прикмети дитини: на зріст близько 115 см, середньої тілобудови, світлорусий. Хлопчик був одягнутий в шорти сірого кольору, чорного кольору футболку та галоші синього кольору.

На пошуки безвісти зниклих орієнтовано поліцію Івано-Франківщини.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Жовтняк Карини та Мандриченка Германа, прохання телефонувати на цілодобову лінію служби «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини