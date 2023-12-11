На будівництві у Печерському районі столиці загинув робітник, ще одного травмовано

До поліції м. Києва надійшла інформація про травмування людей на будівництві. На даний час на місце події виїхали та працюють працівники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві та медики.

За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, в наслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога.

Після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

Відділ комунікації поліції Києва