На Харківщині чоловік загинуп, підірвавшись на розтяжці дорогою на риболовлю

У Харківській області підірвався на розтяжці і загинув цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок обстрілів російських окупантів, які минулої доби відкривали вогонь у трьох районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

“В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні зранку у селі Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку”, – повідомив Синєгубов.

Голова ОВА вкотре закликав – утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані, наголосив він.