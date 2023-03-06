На Херсонщині трактор підірвався на міні окупантів: одна людина загинула, інша отримала поранення

У селі Зелений Гай на Херсонщині на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Транспорт натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет під час виконання польових робіт.

За даним ОВА, від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна отримала поранення.

Влада області закликала жителів не відвідувати поля, лісосмуги та інші потенційно заміновані території, які ще не обстежили сапери.

“Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань та викличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не намагайтеся знешкодити його самостійно — цим займаються виключно професійні вибухотехніки”, – наголосили в адміністрації.

Як зазначають спеціалісти, для повного розмінування України знадобиться до 70 років. // LB.ua