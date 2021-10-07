В Украине объявлено штормовое предупреждение: ожидается мощный ветер (карта)

Непогода накроет большинство западных и юго-восточных областей.

Сегодня, 7 октября, в большинстве западных и юго-восточных областей объявлено штормовое предупреждение из-за мощного ветра.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, 7 октября в большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра 15-20 м/с», — говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 7 октября

В Киеве сегодня будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +2°, днем +15°.

В Луцке — ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +14°.

В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью 0°, днем +13°.

В Тернополе 7 октября ночью будет 0°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +13°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +15°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +5°…+19°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг — небольшая облачность, ночью 0°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет -1°…+12°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью 0°, днем +12°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха +2°…+12°.

В Одессе 7 октября — практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +14°.

В Херсоне в четверг ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +13°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +1°…+12°, небольшая облачность.

В Харькове — небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +13°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачная погода с прояснениями, +4°…+10°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +13°.

В Северодонецке — практически безоблачно, температура ночью +2°, днем +13°.

УНИАН