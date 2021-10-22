На Хмельниччині авто переїхало 17-річного хлопця, який лежав на дорозі

Подія сталася 22 жовтня на автодорозі сполученням Слобідка-Кульчіївецька — Врублівці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

“22 жовтня близько 04:20 години на автодорозі сполученням Слобідка-Кульчіївецька – Врублівці неподалік с. Баговиця, Кам’янець-Подільського району, 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки ВАЗ 21099, рухаючись в напрямку м. Кам’янець-Подільський, здійснив наїзд на 17-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

За даним фактом слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Встановлюються обставини події. // Діло