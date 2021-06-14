На Київщині поліцейські розшукують двох неповнолітніх дівчат (фото)

Упродовж минулої доби на спецлінію 102 майже одночасно надійшло два повідомлення про зникнення 16 -річної та 17-річної дівчат.

Всі намагання самостійно розшукати дітей були марними. На зв’язок з рідними вони не виходять.

Правоохоронці встановили, що втечу обох дівчат з дому спровокував конфлікт з батьками.

Наразі поліція проводить усі необхідні розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування зниклих дітей. На пошуки неповнолітніх залучено особовий склад Броварського районного управління поліції та ювенальних поліцейських, також орієнтовані усі наряди поліції області та громадськість.

Василенко Катерина: вік — 16 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся світле, коротке.

Була одягнута: темний спортивний костюм, куртка чорного кольору, кросівки світлі. Має з собою сумку з речами.

Новікова Анна: на вигляд 17-18 років, зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі блакитні, волосся довге та русяве.

Була одягнена: джинси синього кольору, футболка рожева, босоніжки спортивні золотисті. Має із собою шкіряну сумку.

Шановні громадяни! Просимо при наявності будь-якої інформації щодо можливого місця перебування дітей, повідомляти за номером спецлінії поліції «102».

Вкотре поліцейські звертаються до батьків: будьте уважними до своїх дітей, цікавтеся їхнім життям, взаємовідносинами та не залишайте дитину на самоті зі своїми проблемами.

Відділ комунікації поліції Київської області