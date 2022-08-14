На Одещині у зіткненні легковика «BMW» з автопоїздом загинули двоє людей

Аварія сталася пізно ввечері 12 серпня на автодорозі Одеса-Миколаїв в районі села Міщанка.

Попередньо встановлено, що обидва автомобілі рухалися в одному напрямку, у бік міста Миколаїв. Водій легковика не обрав безпечної швидкості руху, в результаті чого допустив зіткнення з автопоїздом у складі тягача «МАЗ», який рухався попереду.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 33-річний житель Миколаєва, який керував «BMW» , та його 32-річний пасажир загинули на місці до приїзду карети швидкої допомоги. 31-річний водій тягача – житель міста Подільськ – не постраждав.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального Кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі призначено ряд експертиз. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2