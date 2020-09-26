На столичном ж/д вокзале рухнул на рельсы забор пешеходного моста (фото)

На Центральном железнодорожном вокзале Киева упал на рельсы забор пешеходного моста.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Муниципальная стража Киева.

«Тот случай, когда стихийная торговля может привести к жертвам и катастрофам. Прямо возле Центрального вокзала столицы годами стоят баррикады из хлама. Здесь вы можете купить все — от контрабандных сигарет до ананасов. Хламом загромождено все. Хламом увешаны и ограждения вокзала. Сегодня эти ограждения упали на рельсы. К счастью, на этот раз никто не пострадал», — говорится в заметке. // Голос