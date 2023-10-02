На Волині загинув 15-лічний мотоцикліст, його 13-річна пасажирка госпіталізована

Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 6 ранку, поблизу села Ясенівка Луцького району.

15-річний школяр не впорався з керуванням мотоциклом Lifan та зʼїхав у кювет. Він від отриманих травм загинув на місці події. 13-річна пасажирка двоколісного отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. У рамках досудового розслідування будуть зʼясовані усі обставини ДТП.

Сектор комунікації поліції Волинської області