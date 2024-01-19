«Невідомі зарізали куму: вона лежить на ліжку, а ніж – на столі…»

Таке повідомлення на спецлінію 102 близько 21 години 17 січня отримали поліцейські відділення поліції № 2 (смт Рокитне). На місце події у село Нетреба негайно виїхав екіпаж сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво підрозділу.

Приїхавши до будинку, поліцейські не виявили ані загиблої жінки, ані слідів крові, ані закривавленого ножа.

Сам заявник вже прийшов до тями та зізнався правоохоронцям, що це все йому наснилось. А зі слів сусідів, чоловік вже два тижні «не просихає» від оковитої.

Відтак, працівники поліції склали на нього адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

Правоохоронці наголошують громадянам бути відповідальними: виїзд на неправдиве повідомлення, а особливо щодо скоєного тяжкого злочину — це трата часу, марних зусиль і задіяння особового складу, які можуть надати реальну допомогу тим, кому вона в цей час необхідна.

Відділ комунікації поліції Рівненської області