Під Києвом водій на KIA загинув, «влетівши» у маршрутку на зустрічній смузі (відео)

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У п’ятницю, 17 лютого, рано-вранці, у Святопетровському Бучанського району Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Її водія госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Під Києвом водій KIA "влетів" в маршрутку та загинув на місці (відео)

Скріншот з video/dtp.kiev.ua

“Святопетрівське: о 5:50 непристебнутий водій KIA Magentis вилетів в лоб у зустрічну маршрутку і повністю загинув миттєво”, – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що водій маршрутки шпиталізований з переломом ноги.

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