Під Києвом водій на KIA загинув, «влетівши» у маршрутку на зустрічній смузі (відео)
У п’ятницю, 17 лютого, рано-вранці, у Святопетровському Бучанського району Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Її водія госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
“Святопетрівське: о 5:50 непристебнутий водій KIA Magentis вилетів в лоб у зустрічну маршрутку і повністю загинув миттєво”, – йдеться в повідомленні.
Також відомо, що водій маршрутки шпиталізований з переломом ноги.