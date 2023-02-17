Під Києвом водій на KIA загинув, «влетівши» у маршрутку на зустрічній смузі (відео)

У п’ятницю, 17 лютого, рано-вранці, у Святопетровському Бучанського району Київської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутки. Її водія госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.