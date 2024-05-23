Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП в Одеському районі (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 23 травня, близько 7-ї години, на автошляху сполученням Одеса – Южне в межах селища Нова Дофінівка.

Поліцейські попередньо встановили, що 33-річний водій, рухаючись на легковому автомобілі «Honda» в бік міста Южне, виїхав на зустрічну смугу де допустив зіткнення з легковиком «Hyundai» під керуванням 71-річного чоловіка.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці події загинув пасажир «Honda».

Обох водіїв доставили до міської лікарні, де молодому чоловіку діагностували політравму, а літньому – забої передпліччя, гомілки, садна на обличчі. У них відібрані біологічні зразки для проведення перевірки на стан спʼяніння.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції та група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

В рамках провадження транспортні засоби поміщені на арештмайданчик, буде проведено низку експертиз.

Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, при виконанні будь-яких маневрів впевнитись у їх безпеці. Не наражайте на небезпеку себе та оточення.

ГУ Національної поліції в Одеській області