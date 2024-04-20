Польські «фермери» припинили блокування ПП «Шегині-Медика» та «Краковець-Корчова»

Рух вантажівок у пунктах пропуску “Шегині-Медика” і “Краковець-Корчова” на польсько-українському кордоні відновлено в суботу вранці.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

“Сьогодні після 9:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів за двома напрямками здійснюється у звичайному режимі”, – йдеться в повідомленні.

Наразі в’їзду в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1700 вантажівок.

Як повідомлялося, польські фермери відновили блокування напрямків пунктів пропуску “Корчова – Краковець” і “Медика – Шегині” 18 квітня. // Інтерфакс-Україна