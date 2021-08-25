Слідчі затримали водія за скоєну смертельну ДТП у Вараському районі

Жителя міста Херсон, який учора допустив фатальне зіткнення із легковиком, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що повідомлення про автопригоду між населеними пунктами Рафалівка та Суховоля надійшло до поліції вчора, 24 серпня, близько 15-ї години.

Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що 56-річний водій вантажівки «DAF», житель міста Херсон, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем «Kia Ceed». Від удару останній злетів у кювет.

Унаслідок ДТП 36-річний рівнянин, кермувальник легковика, від отриманих травм помер у «швидкій» дорогою до лікарні. Його 28-річну дружину після надання медичної допомоги відпустили.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 286 КК України водія вантажівки затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Затриманий відповідно до огляду на стан сп’яніння був тверезий. Утім, у нього відібрали зразки крові.

За скоєну смертельну ДТП водієві може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області