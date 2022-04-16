Смертельное ДТП на трассе в Днепропетровской области: погибли четыре человека (фото, видео)

В Синельниковском районе Днепропетровской области на трассе М-04 произошло очередное смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Смертельная авария произошла на трассе «Знаменка-Луганск-Изварино», недалеко от села Славянка Синельниковского района, днем 16 апреля. Там произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Dacia Logan, в результате которого погибло четыре человека.

Водителя и пассажира Chevrolet пытались спасти медики, но пострадавшие умерли еще в карете скорой помощи. Также погибли женщина, управлявшая автомобилем Dacia, и пассажирка авто. Из искореженной Dacia тело водителя пришлось спасателям вырезать при помощи специального инструмента. Все обстоятельства, которые привели к смертельной аварии, будут устанавливать правоохранители.

Следует отметить, что это уже четвертая по счету смертельная авария на трассе М-04 «Знаменка-Луганск-Изварино» за последние несколько дней. Так, 12 апреля, недалеко от села Песчанка ВАЗ на скорости влетел в электроопору, погибло 2 человека. В тот же день позднее недалеко от села Дмитровка произошло лобовое столкновение ВАЗ и Chevrolet — тогда погибло 4 человека. И 13 апреля на той же трассе, снова недалеко от села Дмитровка, столкнулись легковушки ВАЗ и ЗАЗ, погибших было 2 человека.