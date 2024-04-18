Стало відомо, скількох людей у Києві поліція може затримати через неявку до військкомату (ТЦК)

Столична поліція отримала понад 5 тис. звернень від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо розшуку військовозобов’язаних українців.

Про це йдеться у відповіді Управління превентивної діяльності ГУНП у м. Києві на запит NV.

Саме поліція за зверненням ТЦК та органів СБУ має затримувати та доставляти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що вчинили адміністративні правопорушення: порушили правила військового обліку чи законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У київській поліції повідомили, що станом на 1 квітня отримали 5387 звернень від ТЦК щодо встановлення місця перебування та доставки осіб для складання відносно них адмінпротоколів. Водночас за ухилення від проходження військової служби необхідно встановити місце знаходження та доставити до ТЦК 4955 осіб.

При цьому наразі поліції Києва встановила місце перебування та доставила до ТЦК для складання адмінматеріалів майже третину зазначених осіб, а саме — 1416.