У Чорногорії в ДТП загинули двоє осіб, чоловік з України втратив кінцівку (фото)

Чоловік знаходиться в дуже важкому стані, лікарі продовжують боротися за його життя.

У Чорногорії пасажирський автобус впав з обриву. В результаті ДТП загинули двоє осіб й серйозно постраждав чоловік з України. Про це повідомляє pobjeda.

За даними видання, автобус з невстановлених поки причин з’їхав з дороги в Обзовіце. В результаті ДТП загинули громадянин Великобританії і 19-річна дівчина з Чорногорії.

Також життя одного пацієнта знаходиться в небезпеці. Це громадянин України, якому ампутували ліву кінцівку.

“Хворий, який перебуває в реанімації, поступив з важкою контузійною травмою лівої кінцівки – з пораненням пахової області і кінцевого відділу товстої кишки. Йому була проведена ампутація лівої кінцівки і діагностично-оперативне лікування пошкоджень паху й кінцевого відділу товстої кишки. Він перебував у важкому геморагічному шоці й отримав важкі травми. Всі заходи реанімації та інтенсивного лікування були проведені для того, щоб сьогодні вранці стан пацієнта був більш стабільним. Його життя як і раніше знаходиться під загрозою, він знаходиться під інтенсивним лікуванням і наглядом”, – розповів один з лікарів.

Як повідомляється, решта дев’ять постраждалих в результаті аварії знаходяться в стабільному стані. // УНІАН