У Кременчуці правоохоронці та рятувальники шукають зниклого 8-річного хлопчика (фото)

Близько 21 години, 10 липня, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу озера колишніх «артскладів» зникла дитина 8 років.

На місце виклику негайно прибули поліцейські. 38-річна кременчужанка повідомила, що не може знайти свого 8-річного сина Анатолія.

До пошуків зниклого хлопчика залучено всі підрозділи поліції міста Кременчука, військовослужбовці Національної Гвардії України, кінологи та експерти поліції.

Вранці, 11 липня, особовий склад поліції Кременчука після загального інструктажу керівником поліції Іваном Жуком приступив до прочісування території де відпочивав хлопчик з рідними.

До пошуків долучилися рятувальники і водолази державної служби з надзвичайних ситуацій та комунального підприємства «Кременчук аква сервіс».

Наразі на місці події тривають пошукові заходи.

Інформацію про хлопчика просимо надавати на лінію «102» чи за телефоном +380 (98) 739 26 30

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(за інформацією Кременчуцького райуправління)