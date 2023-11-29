У Києві погода погіршиться вже у найближчу годину

Через негоду можливі порушення у русі транспорту.

У Києві очікується густий туман. Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині оприлюднив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, зниження видимості у столиці очікується вже найближчим часом.

“У найближчу годину, з утриманням до кінця доби туман, видимість 200-500 м”, – йдеться у повідомленні.

Також синоптики попереджають жителів Київщини про ожеледь, та ожеледицю на дорогах.

“Просимо звернути увагу мешканців Київщини, що сьогодні у другій половині дня температура почне знижуватися до -2..-4°, тому вся суміш води та мокрого снігу буде замерзати, що призведе до утворення ожеледиці на тротуарах та дорогах. Дуже сподіваємося на ефективну роботу комунальних служб, щоб мінімізувати небезпечні ситуації”, – повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідка УНІАН. I рівень небезпечності оголошується, коли погода потенційно небезпечна для населення та інфраструктури. Людям під час дії попередження рекомендується зберігати підвищену уважність.

Погода у Києві – прогноз на сьогодні

Сьогодні у Києві очікується сніг та дощ. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с, а його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура по області та у Києві вдень триматиметься близько 0°. // УНІАН