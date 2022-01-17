У Новограді-Волинському поліція встановлює особу загиблої у ДТП жінки

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 січня близько 18:55 по вулиці Шевченка районного центру. Нині поліцейські встановлюють всі обставини та просять громадян, які були очевидцями автопригоди чи знають загиблу у ДТП жінку, надати інформацію слідству.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 22-річний звягельчанин, рухаючись вулицею міста, здійснив наїзд на жінку, яка раптово вибігла на проїжджу частину дороги.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких загинула на місці.

Нині поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події та встановлюють особу загиблої.

ЇЇ прикмети: вік близько 40-50 років, світле волосся. Була одягнена у куртку коричневого кольору, темні штани, чорні чоботи.

Шановні громадяни! Якщо ви були свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, проїздили повз та маєте записи з відеореєстратора, просимо зателефонувати за номером (04141) 3-51-54 чи на спецлінію «102», або безпосередньо звернутися до Новоград-Волинського райвідділу поліції за адресою: вул. І.Франка, 3а.

Відділ комунікації поліції Житомирської області