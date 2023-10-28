В Києві сильний вітер валить дерева, є травмовані та загиблий, можливі відключення світла

В Києві внаслідок сильного вітру зафіксовано кілька випадків травмування людей. На жаль, є також й загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Шевченківський район

Внаслідок падіння гілок жінка отримала травму хребта. Її госпіталізували до лікарні.

Також Шевченківському районі одне з дерев впало на людину. Лікарі намагались реанімувати чоловіка, але він помер від отриманих важких травм.

Зокрема є інформація про падіння дерева на кіоск на вулиці Відрадний. На момент інциденту в будівлі перебували люди.

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Берестейський проспект

На автомобіль впало дерево. Людина, яка перебувала в транспортному засобі, відмовилась від госпіталізації.

Куди звертатись у разі падіння дерева чи гілок:

“Київзеленбуд” – 0442724018;

гаряча лінія рятувальників – 101 або 0444303713;

У разі травмування телефонуйте за номером 103.

Варто додати, що оперативні підрозділи комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку” чергують цілодобово. Цивільних закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Також дізнатись про інші наслідки негоди в Києві можна за посиланням.

Додамо, що синоптики попереджали про дощі та шквали в частині північних, західних та східних областей України. Пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, а на заході України – до 30 м/с.

Можливі відключення світла

Як стверджують в ДТЕК, у Києві внаслідок сильних поривів вітру, можливі відключення світла.

“Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди”, – додали в КМДА.