В Одесской области расследуют гибель военного и отравление алкоголем еще двоих

Одесская спецпрокуратура инициировала расследование возможной причастности командования к гибели военнослужащего после проведения предновогоднего празднования на территории воинской части.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

“Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере начала уголовное производство по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 Ст. 425 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительным данным, 30 декабря 2021 года командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части.

«После этого трое военнослужащих-контрактников прибыли в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии», — отмечается в сообщении.

По данному факту 30 декабря 2021 года следователь Одесского РУП № 2 Главного управления Нацполиции в Одесской области зарегистрировал уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 cт. 115 УК Украины.

Сейчас следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.