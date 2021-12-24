В Україні за минулу добу зафіксовано 6 647 нових випадків захворювання COVID-19

За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 646 осіб;

летальних випадків – 248;

одужало – 14 874 особи

113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 637 038 осіб;

одужало – 3 408 294 особи;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.