В Україні за минулу добу зафіксовано 6 647 нових випадків захворювання COVID-19

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За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків інфікування  COVID-19. Зокрема захворіло 519 дітей та 107 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 1 646 осіб;
  • летальних випадків – 248;
  • одужало – 14 874 особи
  • 113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.
За весь час пандемії в Україні:
  •  захворіло – 3 637 038 осіб;
  • одужало – 3 408 294 особи;
  • летальних випадків – 94 432;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення.
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