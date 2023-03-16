Військові США опублікували кадри інциденту з російським винищувачем та американським безпілотником над Чорним морем (відео)

Європейське командування збройних сил США опублікувало кадри зіткнення американського розвідувального безпілотника з російським винищувачем у вівторок над Чорним морем.

Як вказує CNN, розсекречене відео зображує критичні моменти інциденту в повітрі, який, за даними Пентагону, тривав 30-40 хвилин.

На відео видно, як камера безпілотника MQ-9 Reaper спрямована назад, у бік хвоста, а пропелер безпілотника, встановлений ззаду, обертається.

Потім показано наближення російського винищувача Су-27. Коли він наближається, російський винищувач скидає паливо, перехоплюючи американський безпілотник.

На іншій частині кадру російський літак робить черговий проліт. Наближаючись, він знову скидає пальне.

Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач зіткнувся з MQ-9 Reaper, пошкодивши пропелер і зрештою змусивши США збити дрон у Чорне морі. росія заперечує факт зіткнення.

Коли камера повертається в режим онлайн на кадрах, вид знову спрямований назад, і пропелер показаний пошкодженим внаслідок зіткнення.

З пошкодженим пропелером оператори безпілотника фактично управляли літаком як планером, коли він опускався над Чорним морем, збиваючи його в міжнародних водах на південний захід від Криму.

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Двоє американських чиновників повідомили CNN, що під час його спуску оператори дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення дрона, зменшивши ризик потрапляння секретних матеріалів до рук ворога, перш ніж він впаде у воду.

У середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав CNN, що безпілотник не було знайдено, і він «не впевнений», що США зможуть його повернути.

москва дала зрозуміти, що спробує дістати уламки безпілотника, і двоє офіційних осіб повідомили CNN у середу, що росія досягла місця падіння MQ-9 у Чорному морі.

Кірбі не підтвердив це, але сказав, що США «унеможливили для них можливість отримати щось з розвідувальним значенням із залишків цього дрона, які б залишки не були на поверхні води». // УНН