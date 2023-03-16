Військові США опублікували кадри інциденту з російським винищувачем та американським безпілотником над Чорним морем (відео)
Європейське командування збройних сил США опублікувало кадри зіткнення американського розвідувального безпілотника з російським винищувачем у вівторок над Чорним морем.
Як вказує CNN, розсекречене відео зображує критичні моменти інциденту в повітрі, який, за даними Пентагону, тривав 30-40 хвилин.
На відео видно, як камера безпілотника MQ-9 Reaper спрямована назад, у бік хвоста, а пропелер безпілотника, встановлений ззаду, обертається.
Потім показано наближення російського винищувача Су-27. Коли він наближається, російський винищувач скидає паливо, перехоплюючи американський безпілотник.
На іншій частині кадру російський літак робить черговий проліт. Наближаючись, він знову скидає пальне.
Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач зіткнувся з MQ-9 Reaper, пошкодивши пропелер і зрештою змусивши США збити дрон у Чорне морі. росія заперечує факт зіткнення.
Коли камера повертається в режим онлайн на кадрах, вид знову спрямований назад, і пропелер показаний пошкодженим внаслідок зіткнення.
З пошкодженим пропелером оператори безпілотника фактично управляли літаком як планером, коли він опускався над Чорним морем, збиваючи його в міжнародних водах на південний захід від Криму.
Двоє американських чиновників повідомили CNN, що під час його спуску оператори дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення дрона, зменшивши ризик потрапляння секретних матеріалів до рук ворога, перш ніж він впаде у воду.
У середу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі сказав CNN, що безпілотник не було знайдено, і він «не впевнений», що США зможуть його повернути.
москва дала зрозуміти, що спробує дістати уламки безпілотника, і двоє офіційних осіб повідомили CNN у середу, що росія досягла місця падіння MQ-9 у Чорному морі.
Кірбі не підтвердив це, але сказав, що США «унеможливили для них можливість отримати щось з розвідувальним значенням із залишків цього дрона, які б залишки не були на поверхні води». // УННTweet