Затримання літака лукашенківцями: глава Ryanair назвав «неправдивою та неточною» розшифровку переговорів Мінтрансу Білорусі

Після екстреної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську 23 травня, в компанії Ryanair заявили, що білоруські диспетчери відмовили пілотам рейсу Афіни-Вільнюс в проханні зв’язатися з компанією перед посадкою, а представлена розшифровка переговорів екіпажу та диспетчерів неправдива.

«У командира корабля не було вибору, окрім як повернутися до Мінська, коли мінський диспетчер повідомив йому, що є достовірне повідомлення про бомбу на борту — при цьому мінський диспетчер відмовив у проханні зв’язатися з Ryanair, помилково заявивши, що там не беруть трубку», — заявили в компанії.

Гендиректор ірландської авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі в листі главі департаменту з авіації Мінтрансу Білорусі назвав інцидент з посадкою літака в Мінську навмисним і незаконним викраденням, передає «Известия».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що примусова посадка літака в Мінську — серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування. На його думку, білоруська влада могла прийняти рішення про посадку літака Ryanair в Мінську в координації з Москвою, передає ТАСС.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко звинуватив Україну, в тому що не погодилась прийняти рейс з Афін, на борту якого нібито була бомба. Своєю чергою, в «Украерорусі» заявили, що транзитний рейс авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса 23 травня в повітряному просторі України перебував всього 25 хвилин. Від екіпажу не надходило жодних повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака та запитів на зміну плану польоту. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»