Жінка намагалася перетнути кордон за паспортом своєї сестри

Учора в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили жінку, яка при перетині кордону надала для перевірки чужий паспорт.

34-річна українка пояснила прикордонникам, що поспішаючи у закордонну поїздку, помилково взяла паспорт своєї сестри.

Своїми діями українка здійснила правопорушення передбачене ч.1 ст.204 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», на неї було складено протокол про адмінправопорушення. Справу скеровано до суду.

За вчинене правопорушення наша співвітчизниця може бути притягнена до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 8500 гривень або ж адміністративного арешту на строк до 15 діб, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.