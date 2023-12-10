Податкові перевірки в Україні вернулися. Кого перевірятимуть та за якими правилами

Від грудня 2023 в Україні мають поновити податкові перевірки бізнесу. Їх було призупинено з початку війни, проте влада скасувала мораторій для ряду категорій підприємців.

При підготовці використовувалися закон “Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок”, інформація порталу Державної податкової служби.

РБК-Україна розповідає, для кого перевірки повернуться і що потрібно знати про їх правила.

Коли поновлять податкові перевірки

Скасування мораторію на податкові перевірки було частиною законопроєкту №10016-д про зміни до Податкового кодексу України, який Рада ухвалила в листопаді. В документі йшлося про поновлення перевірок від 1 грудня 2023.

Проте закон набув чинності 7 грудня 2023 – після підпису президентом Володимиром Зеленським та його офіційного оприлюднення.

Безпосередні перевірки проводитимуть за графіками, який публікують на порталі Державної податкової служби.

Кому слід готуватися

План перевірок до 31 грудня 2024 року включатиме такі категорії підприємців:

платники податків, що здійснюють виробництво чи реалізують підакцизну продукцію ;

; представники грального бізнесу – провадять діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор ;

; платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги ;

; нерезидентів, які здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва та/або відокремлені підрозділи;

постійні представництва нерезидента, високого ступеня ризику.

Також заходи з перевірки сплати податків чекають на представників бізнесу, які за показниками на кінець 2021 року відповідали принаймні одному з таких критеріїв:

мали рівень сплати податку на прибуток та/або ПДВ менший ніж 50% по галузі;

мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість, ніж кредиторську;

річний дохід від підприємницької діяльності становить 10 млн грн і більше, та загальна сума витрат становить 75% і більше суми річного доходу;

нарахування та/або виплата податковим агентом-юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні.

Перевірки за графіком. Які правила

Відповідно до закону, передбачається формування графіку перевірок, до якого вноситимуть платників податків з урахуванням позитивної динаміки таких показників:

рівня сплати податку на прибуток та ПДВ по відповідній галузі за дев’ять місяців 2023 року. Або за весь рік – після настання граничних строків для подання річної звітності. Якщо звітним періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, враховуються показники за попередній рік;

рівнів нарахування та/або виплати юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків – враховуються показники за чотири квартали 2023 року.

План-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної податкової служби. В нього можуть щомісячно вносити зміни.

Документальна перевірка платників податків які реалізують чи виробляють підакцизну продукцію, провадять діяльність у сфері азартних ігор, надають фінансові послуги здійснюється не раніше ніж через 30 днів після оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання таким платникам не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення перевірки повідомлення із зазначенням дати її початку.

Перевірки інших категорій платників податків, для яких скасували мораторій, можуть розпочатися не раніше ніж через 2 місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

Для кого мораторій на перевірки продовжили

Заборона на документальні перевірки триватиме для платників єдиного податку (ФОП 1 та 2 груп), крім перевірок, пов’язаних з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи, або за зверненням самого підприємця) – до 1 грудня 2024.

Мораторій триватиме на проведення документальних перевірок платників податків, податковою адресою яких є тимчасово окуповані території та території активних/можливих бойових дій – до дати проведення державної реєстрації відповідної зміни. Виключенням можуть бути позапланові перевірки на території активних/можливих бойових дій бізнесу, що займається реалізацією підакцизної продукції, грального бізнесу, надавачів фінансових послуг.

Також під забороною проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та територіях активних бойових дій – до дати завершення тимчасової окупації, чи активних бойових дій.

Мораторій на фактичні перевірки діятиме і для платників податків на територіях можливий бойових дій, окрім бізнесів:

які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

організації та проведення азартних ігор;

купівлі/продажу іноземної валюти;

які провадять господарську діяльність без державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Обчислення та сплату ЄСВ теж перевірятимуть

Ухвалений закон також передбачає поновлення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати Єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (ЄСВ) з грудня 2023.

Зазначмо, ці заходи проводитимуть у відношенні категорій, для яких було скасовано мораторій (гральний бізнес, підакцизні товари, фінансові послуги).