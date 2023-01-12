Рада скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

“Рада прийняла у другому читанні законопроект № 8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування”, — написав Железняк.

За його словами, проголосувало за 303 нардепів.

“У фінальній редакції він вступає в силу одразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування”, — зазначив Железняк.

Основною метою законопроекту є скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Також законопроектом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).