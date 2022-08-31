1 млн. доларів за комунальну ділянку – у Києві судитимуть групу шахраїв

Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи 4 земельними ділянками, що належать столичній громаді, та у подальшому намагалися відчужити одну з них за 1 млн доларів США (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що у квітні 2021 року зловмисники звернулися до одного із районних судів Миколаївської області з підробленими документами на право власності на 4 земельні ділянки, розташовані у місті Києві, та підробленим договором міни з метою отримання судового рішення про визнання за підконтрольною юридичною особою права власності на вищевказані земельні ділянки вартістю 127 млн гривень.

Після отримання судового рішення та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про речові права, зловмисники підшукали покупця у вигляді юридичної особи на одну з земельних ділянок вартістю 1 млн доларів США.

Шахраїв затримали «на гарячому» під час укладення договору купівлі – продажу та отриманні грошових коштів у сумі 1 млн доларів США.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скеровано до суду.

За позовами прокуратури земельні ділянки, які стали об’єктами злочинних посягань, повернуто територіальній громаді міста Києва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура