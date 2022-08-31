1 млн. доларів за комунальну ділянку – у Києві судитимуть групу шахраїв

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Печерською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно групи осіб, які на підставі підроблених документів заволоділи 4 земельними ділянками, що належать столичній громаді, та у подальшому намагалися відчужити одну з них за 1 млн доларів США (ч. 4 ст. 190 КК України).

Встановлено, що у квітні 2021 року зловмисники звернулися до одного із районних судів Миколаївської області з підробленими документами на право власності на 4 земельні ділянки, розташовані у місті Києві, та підробленим договором міни з метою отримання судового рішення про визнання за підконтрольною юридичною особою права власності на вищевказані земельні ділянки вартістю 127 млн гривень.

На зображенні може бути: 4 людини, люди сидять та офіс

Після отримання судового рішення та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про речові права, зловмисники підшукали покупця у вигляді юридичної особи на одну з земельних ділянок вартістю 1 млн доларів США.

Немає опису світлини.

Шахраїв затримали «на гарячому» під час укладення договору купівлі – продажу та отриманні грошових коштів у сумі 1 млн доларів США.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скеровано до суду.

За позовами прокуратури земельні ділянки, які стали об’єктами злочинних посягань, повернуто територіальній громаді міста Києва.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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