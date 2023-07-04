12-річну дівчину, яку шукали біля Маріуполя, знайшли мертвою: у смерті дівчинки може бути винен російський окупант (фото)

12-річну дівчинку Ірину Губарєву, яку шукали біля тимчасово окупованого Маріуполя, знайшли мертвою. Є версія, що у смерті дитини винен російський армієць.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Як повідомляється, 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч із подругами. Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від російської сторони ще немає.

“Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів”, – наголосили у міськраді. // Букви