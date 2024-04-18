15 років тюрми отримав зрадник, який створював кремлівську пропаганду на замовлення російської розвідки

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент воєнної розвідки рф, який проводив підривну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері.

Мова йде про очільника громадської організації «російська громада Полтавщини», ідеологічного прихильника кремлівського режиму.

На замовлення рашистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати Сили оборони та підірвати довіру до України з боку міжнародних партнерів.

За даними слідства, зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів.

Так, наприклад, він заперечував ракетні удари загарбників по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та енергооб’єктах Києва.

За свою роботу агент отримав від окупантів майже 250 тис. у гривневому еквіваленті.

На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 15 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України