15 років за ґратами проведе засуджений за вбивство, який, який після вироку встиг ще й убити військовослужбовця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Вишгородської окружної прокуратури суд оголосив обвинувальний вирок чоловіку, який до смерті побив знайомого.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2022 року в селі Лебедівка Вишгородського району конфлікт між засудженим та військовослужбовцем переріс у бійку. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік завдав потерпілому чисельні удари по обличчю та тілу.

Відповідно до висновку експерта смерть військовослужбовця настала від травми голови та грудної клітки з ушкодженням кісток скелета і внутрішніх органів.

На момент проголошення вироку за вказаний злочин, стосовно чоловіка судом вже проголошено вирок в іншій справі за вбивство.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав його винним у спричинені тяжких тілесних ушкоджень і засудив до 9 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України). Разом з тим, шляхом часткового складання покарань суд остаточно призначив покарання – 15 років тюрми.

Київська обласна прокуратура