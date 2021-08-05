18-річний юнак замовив через соцмережі наркотики, а отримувати посилку відправив 16-річного

У смт.Дубове, що на Тячівщині, 18-річний місцевий мешканець замовив через соцмережі наркотичні речовини. Заборонений товар поліцейські вилучили та відкрили за фактом правопорушення кримінальне провадження

Працівники поліції Тячева викрили на зберіганні наркотиків 18-річного жителя смт. Дубове.

Поліцейські з’ясували, що, користуючись послугами одного з каналів Інтернет-мережі, юнак замовив наркотичні речовини. Для того, щоб залишитись непоміченим, хлопець попросив отримати посилку свого 16-літнього односельця.

Саме наймолодший із них і отримав замасковану під пакет з-під кави поштову посилку з метамфетаміном. Наркотичні речовини поліцейські вилучили, неповнолітнього хлопця опитали в присутності батьків.

За фактом дій 18-річного хлопця, який є замовником наркотовару, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Також поліцейські провели обшук за місцем проживання хлопця та виявили пристрій для викурювання сухої наркотичної речовини, а також телефон та банківську картку.

У рамках кримінального провадження, спільно з фахівцями кіберполіції, слідчі встановлять джерело надходження наркотичних речовин та всіх причетних до цього правопорушення.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області