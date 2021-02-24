2000 євро за переміщення тютюнових виробів через держкордон – судитимуть інспектора Чернівецького прикордонного загону

За процесуального керівництва військової прокуратури Чернівецького гарнізону до суду направлено обвинувальний акт стосовно інспектора прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, прапорщик одержав 2000 євро хабара за надання громадянину службової інформації, а саме розстановки, часових проміжків перебування, відсутності прикордонних нарядів та несення служби військовослужбовцями прикордонного загону для переміщення 40 ящиків тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Чернівецькій області.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Західного регіону