26-м колаборантам-«народним міліціонерам» з Херсонщини оголошені підозри за тяжкі злочини

Члени злочинної організації, які назвались «народною міліцією», катували людей, вибивали покази з українських правоохоронців та проукраїнських діячів. Завдяки професійній роботі співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, протиправні дії псевдоправоохоронців задокументовані. А самим фігурантам заочно оголошені підозри.

За матеріалами ДВБ Нацполіції заочно оголошено про підозру 26-м особам – чоловікам і жінкам з Херсонщини. Вони перейшли на бік ворога, та у складі злочинної організації вчинили низку тяжких злочинів на окупованій Херсонщині.

Злочинці працюють в Каховському районному відділі «міліції». Шестеро з них обійняли керівні посади, решта виконують їхні вказівки у ключових підрозділах «міліції». Більшість з них – колишні міліціонери, які погодились співпрацювати з окупантами та будувати кар’єру при окупаційній владі.

Прислужувати окупантам йшли родинами. Наприклад, 63-річний чоловік очолив так звану службу дільничних інспекторів, а свого сина прилаштував у карний розшук оперуповноваженим.

Ці кремлівські маріонетки, діючи за вказівками своїх господарів з російських спецслужб, активно сприяли загарбникам у проведенні фіктивного референдуму та придушенні мирних протестів патріотично налаштованих громадян України, які виступали проти окупації. До того ж, ці зрадники викрадали людей, позбавляли їх волі, катували під час допитів, а також забирали авто та зброю. Першими жертвами беззаконня та знущань путінських прислужників ставали співробітники правоохоронних органів та віддані Україні громадяни, які не змогли покинути окуповану територію.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, а досудове розслідування – Головне слідче управління СБУ.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України