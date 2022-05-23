31-річного одесита викрили у незаконному зберіганні зброї та наркотичних засобів

У чоловіка вилучили кілька автоматів, рушниць, пістолетів, магазинів, ракетниць, реактивних протитанкових гранат, порохових двигунів, порох, ножі та близько пів кілограма гашишу й марихуани.

Співробітники відділу детективів Слідчого управління ГУНП в Одеській області отримали оперативну інформацію, що одесит зберігає арсенал зброї з психотропами, і провели перевірку за місцем мешкання та в гаражному приміщенні чоловіка.

В ході обшуків, що проводилися за оперативної та силової підтримки співробітників ВКР СБУ в Одеській області, були вилучені заборонені предмети та речовини. Їх направили на експертне дослідження в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть походження вилученого та мету зберігання.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Одеської області