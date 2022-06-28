$3700 за вплив на переведення до штабу і уникнення служби на фронті – викрито посадовця Держприкордонслужби

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері посадовця Державної прикордонної служби України викрито на зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, прикордонник вимагав та одержав від співслужбовця 3700 доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв вплинути на прийняття рішення командного складу щодо його переміщення з м. Ізмаїл на іншу посаду до штабу в м. Одесі. Також він обіцяв, що його не залучатимуть до несення служби у місцевості, де тривають активні бойові дії.

Його затримали правоохоронці під час передачі другої частини обумовленої суми неправомірної вигоди – 1700 доларів США.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників відділу внутрішньої та власної безпеки Одеського прикордонного загону Головного управління відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» Держприкордонслужби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора