5,5 тис. доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності – у Вінниці судитимуть двох поліцейських

Вінницькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох співробітників ГУ Нацполіції у Вінницькій області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, поліцейський за попередньою змовою зі слідчим відділу поліції вимагав та одержав від громадянина 5,5 тис доларів США неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності. Вказані кошти він мав намір передати слідчому, який уповноважений на прийняття таких рішень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ у Вінницькій області та Вінницького управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вінницької обласної прокуратури