50-річного львів’янина підозрюють у нанесенні смертельних травм своїй матері

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Повідомлення про тіло жінки без ознак життя, виявлене у квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій у Львові, надійшло у поліцію 17 квітня. Правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилась 83-річна львів’янка, на тілі якої були виявлені ознаки насильницької смерті, зокрема, травми голови.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №2, а також інші співробітники поліції Львівщини. Проведеними заходами правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження загиблій наніс її 50-річний син, з яким вони проживали разом. Того дня син завдав матері удару по голові, спричинивши тяжкі травми, від яких та померла.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника, слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області