7 років позбавлення волі отримав стрілець, який минулого року поранив двох дітей на спортивному майданчику

За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської окружної прокуратури вироком Тернопільського міськрайонного суду до 7 років позбавлення волі засуджено стрільця, що поранив 2 дітей на спортивному майданчику у Тернополі (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений вистрілив із рушниці у хлопчика, який 21 січня 2021 року отримав множинні тілесні ушкодження під час прогулянки.

Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла близько 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого — 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

Суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованих злочинах та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі. Вирок ще не набрав законної сили.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури