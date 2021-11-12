8 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав чоловік, який перевозив більше 4 кг психотропів

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області судом визнано винним мешканця м. Миколаєва за фактом придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою збуту і за фактом зберігання психотропних речовин для особистого вживання (ч. 3 ст. 307 КК України, ч. 1 ст. 309 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ярослав Коптєв, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року на стаціонарному посту поліції міста Валки працівники поліції зупинили автомобіль таксі.

При спілкування з водієм поліцейські помітили, що пасажир почав суттєво нервувати. На запитання поліцейських, чи має він при собі заборонені речовини, чоловік повідомив, що перевозить психотропну речовину PVP вагою більше 4 кг.

У ході слідства чоловік зізнався, що перебував у скрутному матеріальному становищі, тому вирішив збувати психотропну речовину в різних регіонах України.

Вироком Нововодолазького районного суду Харківської області від 10 листопада 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури