8 років ув’язнення отримали двоє грабіжників, які заволоділи майном літнього чоловіка та його сина – інваліда дитинства 

За публічного обвинувачення Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя визнано винними двох молодиків у вчиненні грабежів (ч. 4 ст. 186 КК України). Їх засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що влітку 2022 року двоє чоловіків 18 та 23 років тричі проникали до приватного домоволодіння у селі Новослобідка Запорізького району, де мешкали 80-річний чоловік та його син інвалід-дитинства.

Користуючись безпорадним станом мешканців будинку, вони заволодівали грошима, мобільними телефонами та іншим їх майном. При цьому пенсіонеру погрожували вбивством та застерігали від звернення до правоохоронних органів.

Поміж вчиненням вказаних злочинів, знаходячись в одному із спальних районів Запоріжжя, обвинувачені спричинили тілесні ушкодження місцевому жителю та відкрито заволоділи його наручним годинником та мобільним телефоном.

До набрання вироком законної сили грабіжники перебуватимуть під вартою.

Запорізька обласна прокуратура