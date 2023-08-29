Через службову недбалість інженера з технягляду з бюджету надлишково сплатили майже ₴270 тисяч

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру інженеру технічного нагляду за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний здійснював технагляд за будівництвом мініфутбольного поля зі штучним покриттям у смт Згурівка. При цьому він належним чином не обстежив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акт, де йшлося про виконання робіт, що фактично не зроблені. Через вказані неправомірні дії державі завдано майже 270 тисяч гривень збитків.

Досудове розслідування здійснюється Броварським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура