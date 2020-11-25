Викрито групу шахраїв, які взяли ₴400 тисяч онлайн-кредитів на інших громадян

Співробітники Чернігівського відділу протидії кіберзлочинності, Управління карного розшуку та Слідчого Управління ГУНП в Чернігівської області 25 листопада провели 12 обшуків в оселях ніжинців, що причетні до оформлення близько 500 кредитів шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області, поліцейські встановили, що група мешканців Ніжина займалася заволодінням чужим майном шляхом обману.

Зловмисники віком 20-30 років, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи базами даних паспортів громадян України та ідентифікаційними номерами. За допомогою цих документів шахраї без відома їх власників оформлювали кредити в Інтернеті. Отримані кошти вони переводили на свої банківські рахунки та знімали готівкою у банкоматах Ніжина.

25 листопада поліцейські Чернігівщини із залученням роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Поліція вилучила «чорнові» записи з анкетними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки тощо.

Нині тривають невідкладні слідчі дії спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності шахрайської групи.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області