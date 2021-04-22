Директора КП притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення майже на півмільйона гривень

Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури прийнято участь у розгляді судом адміністративних справ про вчинення директором одного з комунальних підприємств області корупційних правопорушень (ч.1 ст.172-7 та ч.2 ст.172–7 КУпАП).

Встановлено, що посадовець уклав 25 договорів з підрядною організацією для виконання господарських робіт на загальну суму майже 478 тис грн. За результатами виконаних робіт, комунальне підприємство перерахувало гроші вказаному приватному підприємству. Однак, правоохоронці з’ясували, що посадовець є близьким родичем власника цього приватного підприємства.

Таким чином, керівник комунального підприємства свідомо не вжив заходів та не врегулював суперечність між приватним інтересом та службовим, що вплинуло на об’єктивність прийнятого рішення.

Як наслідок, постановою Бородянського районного суду Київської області фігуранта визнано винним у вчиненні вказаних правопорушень та накладено стягнення у вигляді штрафу, який на даний час сплачений в повному обсязі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури